Neuer Bayern-Dribbler: Wer macht das Rennen?

Am Freitag feierte Nachwuchshoffnung Maycon Cardozo sein Profidebüt für den FC Bayern. Doch ist der 17-Jährige auch die Dauerlösung?

von Tobias Feldhoff
1 min.
Yan Diomande will sich gegen Harry Kane durchsetzen @Maxppp

Maycon Cardozos (17) erste halbe Stunde in der Allianz Arena war vielversprechend. Das ein oder andere gute Dribbling und intensive Arbeit gegen den Ball, in der Gesamtbetrachtung fiel er neben den zahlreichen Topstars beim FC Bayern nicht ab.

Vincent Kompany wird Cardozo im Laufe der Rückrunde voraussichtlich noch die ein oder andere Einsatzmöglichkeit verschaffen. Ob er auch dauerhaft als Backup respektive Alternative zu Platzhirsch Luis Díaz (29) fungieren wird, stellt sich dann im Sommer heraus.

Yan Diomande (19), Said El Mala (19), Kevin Schade (24) und auch Kerim Alajbegovic (18) wurden in den zurückliegenden Monaten gehandelt. Konkretisiert hat sich noch keines dieser Gerüchte, zumal sämtliche der genannten Kandidaten auch bei anderen großen Klubs weit oben auf dem Einkaufszettel anderer großer Klubs stehen.

Kompany und Sportvorstand Max Eberl werden sich die Situation in den kommenden Monaten genau ansehen. Ziel ambitionierter Vereine wie Bayern ist stets eine Doppelbesetzung auf sämtlichen Positionen, diese möchten die Vereinsbosse ab Sommer gewährleisten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
