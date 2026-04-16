Mavropanos zurück in die Bundesliga?
Vor drei Jahren kehrte Konstantinos Mavropanos der Bundesliga den Rücken. Nicht ausgeschlossen, dass es im Sommer zu einer Rückkehr kommt.
Konstantinos Mavropanos peilt den nächsten Karriereschritt an. Trotz eines bis 2028 datierten Vertrags könnte der Innenverteidiger West Ham United im Anschluss an die laufende Saison verlassen. Bei rund 30 Millionen liegt laut ‚Sky‘ das Preisschild des abstiegsbedrohten Premier League-Klubs.
Wohin es Mavropanos ziehen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Mehrere Klubs bekunden Interesse, auch aus der Bundesliga gibt es laut ‚Sky‘ Signale. Konkrete Vereine nennt der Bezahlsender allerdings nicht.
Ohnehin gibt es in Deutschland nur wenige Klubs, die eine Summe in dieser Größenordnung auf den Tisch legen könnten. Wahrscheinlicher ist also nach aktuellem Stand, dass der ehemalige Stuttgarter entweder innerhalb der Premier League oder ins europäische Ausland wechseln wird.
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