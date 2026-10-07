Überraschung: Bayern-Flirt Smit vor Unterschrift

AZ Alkmaar könnte zeitnah ein Coup gelingen. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, steht der Eredivisie-Klub vor der Vertragsverlängerung mit Kees Smit. Das 20-jährige Mittelfeldtalent soll einen neuen Vertrag bis 2030 unterzeichnen. In den Gesprächen mit der Spielerseite ist AZ offenbar der Durchbruch gelungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das ist durchaus als Überraschung zu werten, wurde Smit doch in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Topklubs aus ganz Europa in Verbindung gebracht. Unter anderem sollen sich der FC Bayern, Borussia Dortmund, der FC Liverpool und Manchester United mit dem niederländischen U21-Nationalspieler beschäftigt haben.