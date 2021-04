Piszczek: Durch die große Tür in den Amateur-Fußball?

„Ihr versteht ja gar nicht, wie kaputt ich bin“, schildert Lukasz Piszczek gegenüber ‚Bundesliga.com‘ sein Leiden. 378 Mal hielt er seit 2010 für Borussia Dortmund die Knochen hin. Nun befindet sich der 35-Jährige auf den letzten Metern seiner Profikarriere – und ist plötzlich nochmal richtig wichtig.

Sommer-Neuzugang Thomas Meunier entpuppte sich als Flop, Mateu Morey erwies sich immer wieder mal als unerfahrenes Sicherheitsrisiko. Und so kam es, dass Trainer Edin Terzic für den Saison-Endspurt noch einmal Piszczek als Rechtsverteidiger aus dem Hut zauberte.

Bei den wichtigen 2:0-Siegen gegen Union Berlin und in Wolfsburg spielte der Routinier jeweils durch. „Er macht es hervorragend und gibt der Mannschaft viel Stabilität. Er bringt mit seiner Erfahrung wichtige Ruhe rein“, lobt Manager Michael Zorc im ‚kicker‘.

Abschied durch die große Tür?

Neben der anvisierten Champions League-Qualifikation hat der BVB mit dem Pokalsieg die Chance, der schwierigen Saison doch noch einen schicken Anstrich zu verleihen. Und für Piszczek wäre das Pokalfinale in Berlin am 13. Mai definitiv ein Abschied durch die große Tür. Dafür braucht es aber erstmal einen Sieg am Samstag (20:30 Uhr) im Halbfinale gegen Holstein Kiel.

Wie es für Piszczek nach der Saison weitergeht, ist auch schon klar. Zwar beendet der Pole seine Profi-Karriere. Die Schuhe hängt er aber noch nicht ganz an den Nagel. Bei seinem Heimatverein KS Goczalkowice wird Pischu „just for Fun“ in der vierten polnischen Liga weiterkicken. „Mit professionellem Fußball hat das nichts mehr zu tun“, lässt er wissen. Umso mehr dürfte er seine letzten Spiele für den BVB genießen.