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Serie A

Neuer Mitspieler im Bastoni-Poker

von Simon Martis - Quelle: gianlucadimarzio.com
Alessandro Bastoni applaudiert zu den Fans @Maxppp

Al Hilal nimmt Alessandro Bastoni ins Visier. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, interessiert sich der von Simone Inzaghi trainierte saudische Spitzenklub für den 27-jährigen Innenverteidiger von Inter Mailand. Ein konkretes Angebot liege den Nerazzurri bislang jedoch noch nicht vor.

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Inzaghi kennt Bastoni bestens aus gemeinsamen Zeiten bei Inter, wo beide zwischen 2021 und 2025 zusammenarbeiteten. Gemeinsam feierten sie die italienische Meisterschaft sowie zwei Pokalsiege. Bastoni wurde in den vergangenen Monaten unter anderem auch mit dem FC Barcelona und Real Madrid in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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