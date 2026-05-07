Einigung: Hrgota zur Konkurrenz

Branimir Hrgota bleibt nach seinem Abschied von Greuther Fürth wohl in der 2. Bundesliga. Nach Informationen von ‚RevierSport‘ steht der Offensivspieler vor einem Wechsel zu Hertha BSC. Mit den Berlinern sei sich Hrgota bereits einig, nach der Saison soll er offiziell vorgestellt werden.

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Der 33-jährige Schwede schließt sich dem Hauptstadtklub ablösefrei an. Dass Hrgota seinen auslaufenden Vertrag in Fürth nicht verlängern wird, teilte der Tabellenvorletzte schon mit. 2019 war Hrgota von Eintracht Frankfurt gekommen, nach 238 Spielen stehen 110 Torbteiligungen (69 Tore, 41 Assists) zu Buche.