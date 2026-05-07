Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Einigung: Hrgota zur Konkurrenz

von David Hamza - Quelle: RevierSport
Branimir Hrgota im Fürth-Trikot @Maxppp

Branimir Hrgota bleibt nach seinem Abschied von Greuther Fürth wohl in der 2. Bundesliga. Nach Informationen von ‚RevierSport‘ steht der Offensivspieler vor einem Wechsel zu Hertha BSC. Mit den Berlinern sei sich Hrgota bereits einig, nach der Saison soll er offiziell vorgestellt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 33-jährige Schwede schließt sich dem Hauptstadtklub ablösefrei an. Dass Hrgota seinen auslaufenden Vertrag in Fürth nicht verlängern wird, teilte der Tabellenvorletzte schon mit. 2019 war Hrgota von Eintracht Frankfurt gekommen, nach 238 Spielen stehen 110 Torbteiligungen (69 Tore, 41 Assists) zu Buche.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Greuther Fürth
Hertha
Branimir Hrgota

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Greuther Fürth Logo Greuther Fürth
Hertha Logo Hertha BSC
Branimir Hrgota Branimir Hrgota
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert