Eintracht: Krösche-Klartext zu Alario

Eintracht Frankfurt will seinen Sommer-Neuzugang Lucas Alario (30) nicht frühzeitig wieder abgeben. „Die Testspiele gegen Sandhausen und Bergamo haben ihm gutgetan. Er wird für uns in der Rückrunde noch sehr wichtig werden, weil er unheimlich viel Qualität in der Box hat. Er ist auf einem guten Weg“, wird Sportvorstand Markus Krösche vom ‚kicker‘ zitiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es gibt“, fügt der Eintracht-Boss an, „von unserer Seite überhaupt keine Idee, ihn abzugeben. Ich glaube auch nicht, dass er das möchte, da er sich bei uns wohlfühlt.“ Alario war gegen eine Ablöse von sechs Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum Europa League-Sieger gewechselt. In 15 Partien kommt der argentinische Torjäger bislang auf zwei Treffer – eine stark ausbaufähige Quote.

Lese-Tipp

Frankfurt kämpft um N’Dicka