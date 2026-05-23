Kniat verlässt Arminia Bielefeld

Arminia Bielefeld vollzieht einen Trainerwechsel. Offiziellen Angaben des Zweitligisten zufolge wird die Zusammenarbeit mit Chefcoach Mitch Kniat nach drei Jahren einvernehmlich beendet. Auch die Co-Trainer Dani Jara und Janik Steringer müssen ihre Koffer packen. „Ich bin dankbar für diese Zeit und möchte mich bei allen Mitarbeitern, Verantwortlichen, dem gesamten Staff, unseren Fans und natürlich bei meinen Spielern bedanken. Es war mir jeden Tag eine Freude und eine besondere Erfahrung, für diesen Traditionsverein zu arbeiten“, verabschiedet sich der 40-Jährige.

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Kniat führte die Arminia unter anderem ins DFB-Pokalfinale und zurück in die zweite Liga. Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel begründet die Entscheidung wie folgt: „Nach mehreren Gesprächen und der gemeinsamen Analyse haben wir uns auch über die weiteren Entwicklungsschritte ausgetauscht und festgestellt, dass wir bei der Zukunftsplanung nicht deckungsgleich sind. Daraus resultierend sind wir dann übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass es besser ist, die Zusammenarbeit mit dem positiven Saisonabschluss und dem Erfolg des Klassenerhaltes zu beenden.“