Ermedin Demirovic hat sich zu den anhaltenden Wechselgerüchten im Sommer und dem neuen Konkurrenzkampf im Sturmzentrum des VfB Stuttgart geäußert. Der 28-Jährige sagte am Mittwochabend nach seinem Champions League-Dreierpack gegen Viking Stavanger (3:1) bei ‚DAZN‘: „Es hat sich ein bisschen was angestaut in mir, wobei ich froh bin, jetzt hier zu sein. Es ist jetzt auch kein Thema mehr.“ Demirovic war im Sommer unter anderem von Galatasaray umworben worden, entschied sich letztlich aber für den Verbleib in Stuttgart.

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Dort musste er in den ersten Spielen der Saison dem Neuzugang Dzenan Pejcinovic (21) den Vortritt lassen. Gestern dann durfte Demirovic erstmals starten und überzeugte restlos. Anschließend gab er zu Protokoll: „Wir brauchen drei schlagkräftige Stürmer, egal wer von uns spielt: Wir haben eine richtige Qualität auf dem Platz. Deswegen freue ich mich auch, dass er (Pejcinovic; Anm. d. Red.) da ist, auch wenn es nach außen natürlich nicht immer gut aussieht, wenn es Konkurrenzkampf gibt und man dann ein bisschen reinstichelt. Aber in der Mannschaft gibt es davon überhaupt nichts zu sehen.“