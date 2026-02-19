Teure Kaufoption: Bleibt Takai länger in Gladbach?

Borussia Mönchengladbach prüft offenbar die Option eines längerfristigen Verbleibs von Kota Takai. Die ‚Rheinische Post‘ berichtet, dass es bei den Verantwortlichen bereits Gedankenspiele gebe, die Leihe mit dem Innenverteidiger auszuweiten. Bis Saisonende ist der 21-jährige Japaner von Tottenham Hotspur ausgeliehen.

Im Zuge der Verhandlungen sicherten sich die Gladbacher auch eine Kaufoption, die laut der Regionalzeitung „im hohen einstelligen Millionenbereich“ angesiedelt ist. Diese Summe sei für den Bundesligisten aber nicht stemmbar, weswegen eine weitere Leihe angestrebt werde.

Bei den Fohlen legte Takai einen ordentlichen Start hin und ließ sein Potenzial bereits aufblitzen. Fünfmal durfte der 1,92 Meter große Rechtsfuß bislang ran, davon zweimal über die vollen 90 Minuten. Am vergangenen Wochenende patzte der vierfache Nationalspieler vor dem 0:3 gegen Eintracht Frankfurt allerdings folgenschwer.

Ungeachtet dessen lassen seine guten Ansätze den VfL offenbar schon jetzt an eine längere gemeinsame Zukunft denken. Takai selbst fühlt sich dem Bericht zufolge am Niederrhein wohl. Ein Wunsch des Defensivakteurs, auch in der kommenden Saison das Gladbacher Trikot tragen zu wollen, würde die Chancen auf eine Übereinkunft mit Tottenham zweifelsohne erhöhen.