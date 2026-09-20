Nach Rüdiger: Nächster DFB-Star macht Schluss

Am 1. September hat Antionio Rüdiger (33/Real Madrid) seine Nationalmannschafskarriere für beendet erklärt. Wenige Wochen später sorgt ein weiterer deutscher WM-Fahrer für Klarheit.

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Die Rede ist von Pascal Groß (35), der nach dem gestrigen 3:0-Sieg von Brighton & Hove Albion über den FC Arsenal seinen Rücktritt verkündete. Im ‚Sky‘-Interview führte der zentrale Mittelfeldspieler aus: „Offiziell – ich habe ja kein Social Media – bin ich nicht zurückgetreten, aber ich bin schon zurückgetreten. Für mich war es das nach der WM. Ich glaube, es ist an der Zeit, der neuen Generation nur das Beste zu wünschen und die Daumen zu drücken.“

Insgesamt lief Groß 19 Mal mit dem Adler auf der Brust auf. Bei der WM in Nordamerika kam er lediglich 17 Minuten im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador (1:2) zum Einsatz. Im ersten XXL-Kader des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp findet sich Groß, der mit Brighton herausragend in die neue Saison startete (acht Scorerpunkte in acht Partien), nicht wieder.