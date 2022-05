Newcastle vor Henderson-Deal

Newcastle United hat offenbar seinen künftigen Torhüter gefunden. Laut den ‚Manchester Evening News‘ steht die Verpflichtung von Manchester Uniteds Nummer zwei Dean Henderson unmittelbar bevor. Der Tageszeitung zufolge ist der Wechsel des 25-Jährigen „zu 99 Prozent“ durch.

Am gestrigen Mittwoch weilte Henderson zu Gesprächen in Manchester. Ob die Magpies den Schlussmann am Ende ausleihen oder dauerhaft in den St. James‘ Park lotsen, ist noch unklar. Die Red Devils verpassten ihrem Ersatzkeeper, der noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, Berichten zufolge ein Preisschild von umgerechnet rund 48 Millionen Euro.