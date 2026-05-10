Bayern aufgepasst: Vlahovic vermeidet Bekenntnis

Besser hätte das Startelfcomeback von Dusan Vlahovic nach knapp einem halben Jahr kaum laufen können: Beim gestrigen 1:0-Sieg gegen US Lecce erzielte der Serbe nach nur elf Sekunden die Führung, die bis zum Ende Bestand hatte. Durch den Dreier springt die Alte Dame für den Moment auf Rang drei und kann langsam aber sicher für die Champions League planen.

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Das mischt die Karten auch im Hinblick auf die Vertragsverhandlung mit Vlahovic neu. Die Verhandlungen stocken eigentlich seit Monaten. Zum einen, weil die finanziellen Vorstellungen beider Parteien zu weit auseinanderliegen. Zum anderen, weil im FC Barcelona und dem FC Bayern zwei internationale Topklubs um die Gunst des 26-Jährigen buhlen.

Überall Königsklasse

In Turin erfreut sich der Mittelstürmer aktuell großer Beliebtheit. Die Fans skandierten gestern beim Spiel seinen Namen, auch der serbische Nationalspieler selbst soll sich eigentlich sehr wohlfühlen. Die Aussicht auf Königsklassen-Fußball dürfte in der Entscheidungsfindung ebenfalls eine Rolle spielen. Zu einem möglichen Verbleib sagte Vlahovic nach dem Spiel: „Meine letzten beiden Spiele bei Juve? Mal sehen…“ Ein Bekenntnis sieht anders aus.

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Zuletzt hatte die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass der Stürmer zwar ein Angebot der Bianconeri vorliegen hat, allerdings noch auf mögliche Schritte von Barcelona oder Bayern wartet. Bis Ende Mai soll eine Entscheidung fallen. Bis dahin ist auch klar, in welchem internationalen Wettbewerb Juve in der kommenden Saison spielen wird.