Gewinn winkt: Werder gibt Transferflop Mbangula ab

Im vergangenen Sommer galt die Verpflichtung von Samuel Mbangula (22) als echter Coup. Doch der Flügelspieler wurde den Erwartungen nicht gerecht, die nach dem Zehn-Millionen-Wechsel von Juventus Turin an ihn gerichtet wurden. Nun ist das Missverständnis vorerst vorbei.

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Der FC Bologna gibt die Verpflichtung des Belgiers bekannt, der zunächst auf Leihbasis bis Saisonende in die Serie A wechselt. Die Norditaliener sichern sich dem Vernehmen nach zudem eine Kaufoption in Höhe von 12,5 Millionen Euro.

Werder könnte mit dem teuren Transferflop (Vertrag bis 2030) also am Ende sogar noch Gewinn machen, wenn Bologna von der Vertragsklausel Gebrauch macht. Für die Grün-Weißen kommt Mbangula bisher auf 28 Pflichtspieleinsätze, in denen er sieben Scorerpunkte sammeln konnte.