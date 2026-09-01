Gewinn winkt: Werder gibt Transferflop Mbangula ab
Das große Missverständnis zwischen Werder Bremen und Samuel Mbangula ist vorerst beendet. Überzeugt der Belgier bei seiner Serie A-Leihe winkt den Grün-Weißen sogar ein Transferplus.
Im vergangenen Sommer galt die Verpflichtung von Samuel Mbangula (22) als echter Coup. Doch der Flügelspieler wurde den Erwartungen nicht gerecht, die nach dem Zehn-Millionen-Wechsel von Juventus Turin an ihn gerichtet wurden. Nun ist das Missverständnis vorerst vorbei.
Der FC Bologna gibt die Verpflichtung des Belgiers bekannt, der zunächst auf Leihbasis bis Saisonende in die Serie A wechselt. Die Norditaliener sichern sich dem Vernehmen nach zudem eine Kaufoption in Höhe von 12,5 Millionen Euro.
Belgian speed has landed 🇧🇪⚡️#WeAreOne pic.twitter.com/5TZubYYjip— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) September 1, 2026
Werder könnte mit dem teuren Transferflop (Vertrag bis 2030) also am Ende sogar noch Gewinn machen, wenn Bologna von der Vertragsklausel Gebrauch macht. Für die Grün-Weißen kommt Mbangula bisher auf 28 Pflichtspieleinsätze, in denen er sieben Scorerpunkte sammeln konnte.
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