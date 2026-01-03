BVB-Zukunft: Can spricht Klartext

Emre Can (31) rechnet fest damit, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund zu verlängern. „Der Verein hat in mich extrem viel Vertrauen und ich in den Verein. Ich bin sehr glücklich hier, denn ich hatte schwere Zeiten und der Verein stand eigentlich immer hinter mir. Deswegen glaube ich, dass ich nach heutigem Stand auch nächstes Jahr hier Fußball spielen werde“, erklärt der Defensivspieler im Gespräch mit ‚Sky‘.

Eine kleine Hintertür lässt der ehemalige deutsche Nationalspieler jedoch offen: „Aber im Fußball sollte man niemals etwas festlegen, deshalb wird man sehen.“ In der jüngeren Vergangenheit ging die Tendenz dahin, dass Can, der seit 2020 im Klub ist, noch einmal ein neues Arbeitspapier unterschreiben wird. Aktuell verdient der Rechtsfuß kolportierte neun Millionen Euro pro Jahr, eine Ausdehnung zu gleichen Konditionen muss also wohlüberlegt sein.