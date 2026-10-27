Eintracht: Die Hintergründe zum Krösche-Aus

Unter anderem aufgrund eigener Unzufriedenheit hat sich Markus Krösche für den Abschied von Eintracht Frankfurt entschieden. „Wenn man sich das vergangene Jahr anschaut, war Markus selbst mit einigen Dingen nicht zufrieden. Er hat nach der vergangenen Saison gesagt, dass er Fehler gemacht hat, die er unbedingt korrigieren wollte. Markus hat einen enorm hohen professionellen Anspruch an sich selbst und ist sehr ehrgeizig. Das weiß jeder, der schon einmal mit ihm zu tun hatte“, klärt SGE-Präsident Mathias Beck im Interview mit der ‚Sport Bild‘ auf.

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Beck weiter: „Dann kamen während der Transferphase im Sommer noch verschiedene Themen hinzu. Das war für niemanden angenehm, weder für uns noch für ihn. Letztlich hat sicherlich eine Rolle gespielt, wie er selbst das gesamte Jahr rückblickend bewertet hat und wie wir gemeinsam darüber gesprochen haben.“ Inzwischen hat Krösche dem Vernehmen nach schon eine Einigung mit dem AC Mailand erzielt. Aufgrund des weiterhin bestehenden Vertrags bis 2028 würde die Eintracht in diesem Fall noch eine Ablöse kassieren, die bei vier bis sieben Millionen Euro liegt.