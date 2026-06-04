St. Pauli: Blessin-Ersatz schon gefunden?

Womöglich kann der FC St. Pauli zeitnah den bevorstehenden Trainerwechsel verkünden. Der ‚kicker‘ bringt Marcel Rapp als naheliegendste Lösung für die Nachfolge des vor dem Aus stehenden Alexander Blessin ins Spiel. Ergänzend berichtet ‚Sky‘ von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen den Parteien.

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Der 47-Jährige war bis Ende Februar für Holstein Kiel verantwortlich, sein Vertrag wurde mittlerweile aufgelöst. Insofern könnte Rapp, der zwischenzeitlich beim Karlsruher SC als Ersatz für den scheidenden Christian Eichner gehandelt wurde, sofort andernorts unterschreiben – ebenso wie Eichner, dessen Vertrag beim KSC Ende des Monats ausläuft und der laut der ‚Morgenpost‘ auch zu den Alternativen in der Hansestadt gehört.