Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

St. Pauli: Blessin-Ersatz schon gefunden?

von Julian Jasch - Quelle: kicker | Sky | Morgenpost
1 min.
Marcel Rapp steht bei Holstein Kiel vor dem Aus @Maxppp

Womöglich kann der FC St. Pauli zeitnah den bevorstehenden Trainerwechsel verkünden. Der ‚kicker‘ bringt Marcel Rapp als naheliegendste Lösung für die Nachfolge des vor dem Aus stehenden Alexander Blessin ins Spiel. Ergänzend berichtet ‚Sky‘ von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen den Parteien.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 47-Jährige war bis Ende Februar für Holstein Kiel verantwortlich, sein Vertrag wurde mittlerweile aufgelöst. Insofern könnte Rapp, der zwischenzeitlich beim Karlsruher SC als Ersatz für den scheidenden Christian Eichner gehandelt wurde, sofort andernorts unterschreiben – ebenso wie Eichner, dessen Vertrag beim KSC Ende des Monats ausläuft und der laut der ‚Morgenpost‘ auch zu den Alternativen in der Hansestadt gehört.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
St. Pauli
Marcel Rapp
Christian Eichner

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
St. Pauli Logo FC St. Pauli
Marcel Rapp Marcel Rapp
Christian Eichner Christian Eichner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert