Wirtz glänzt mit seinem „Markenzeichen“

Es war nur Crystal Palace könnte man nun sagen, doch das schmälert die Leistung von Florian Wirtz beim 3:1-Sieg gegen die Eagles, die damit auf den letzten Tabellenplatz rutschten, nicht. Der 23-Jährige hatte großen Anteil am verdienten Sieg des FC Liverpool und erzielte endlich seinen ersten Ligatreffer der Saison.

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Nach einem Zuspiel von Bradley Barcola (24) traf der Ex-Leverkusener kurz nach der Pause mit einem platzierten Rechtsschuss ins lange Eck zum zwischenzeitlichen 2:0. „Wirtz musste den Schuss direkt aus dem Lauf heraus nehmen, und es war eine Bewährungsprobe für seine Technik unter Druck. Es sah zu keinem Zeitpunkt so aus, als würde er versagen – nicht zuletzt, weil geschicktes Spiel in diesem Bereich sein Markenzeichen ist“, analysiert der ‚Guardian‘ und titelt: „Wirtz mit starker Leistung“.

Zudem legte Wirtz den dritten Liverpooler Treffer durch Alexander Isak (27) auf. Ein Ausrufezeichen in einer Spielzeit, die für den Edeltechniker bisher so gar nicht anlaufen wollte. Und das nach einer Premierensaison, die auch nicht einfach war und lediglich fünf Ligatore brachte. „Für eine Investition von 140 Millionen Euro ist das keine besonders hohe Rendite – doch Iraola, Wirtz und jeder Liverpool-Fan werden hoffen, dass dies der Beginn einer erfolgreicheren Zeit für den jungen Deutschen ist“, wertet die ‚Sun‘.

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Weiterer Schritt nach vorne

An Wirtz‘ Einstellung liegt es jedenfalls nicht. Gegen Palace legte der DFB-Kicker die größte Laufstrecke aller Liverpooler zurück, spulte knapp 12,4 Kilometer ab. Dazu leitete der Rechtsfuß die meisten Angriffe ein, hatte die meisten erfolgreichen Dribblings und war immer anspielbar.

Es ist ein weiterer Schritt nach vorne, der sich in den vergangenen Spielen bereits andeutete. In den zurückliegenden acht Partien kommt Wirtz auf durchschnittlich 0,87 Torbeteiligungen für seinen Klub. Auch die ‚Times‘ berichtet von einer „starken Leistung des Deutschen, der wie das Team immer besser in Form kommt“.