Bundesliga
Leverkusen lange ohne Fernández
1 min.
@Maxppp
Das Lazarett bei Bayer Leverkusen füllt sich. Wie die Werkself mitteilt, fällt Ezequiel Fernández für einen längeren Zeitraum aus. Voraussichtlich ist der zentrale Mittelfeldspieler sieben bis acht Wochen außer Gefecht.
Unter der Anzeige geht's weiter
Bayer 04 Leverkusen @bayer04fussball – 15:50
Gute und schnelle Genesung, Equi! ❤️🩹Bei X ansehen
#Bayer04 muss in den kommenden Spielen auf Ezequiel #Fernández verzichten. Unsere Nummer 6 zog sich gegen den SC Freiburg eine Bänderverletzung im linken Knie zu und wird voraussichtlich sieben bis acht Wochen ausfallen.
Zur PM 🔗
#Werkself
#Bayer04 muss in den kommenden Spielen auf Ezequiel #Fernández verzichten. Unsere Nummer 6 zog sich gegen den SC Freiburg eine Bänderverletzung im linken Knie zu und wird voraussichtlich sieben bis acht Wochen ausfallen.
Zur PM 🔗
#Werkself
Im Spiel gegen den SC Freiburg (2:0) zog sich der Argentinier eine Bänderverletzung im linken Knie zu. Der Meldung ist zu entnehmen, dass keine Operation notwendig sein wird. In der laufenden Saison gehörte der 23-jährige Neuzugang zum Kreis der Stammspieler.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden