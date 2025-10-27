Leverkusen lange ohne Fernández

Das Lazarett bei Bayer Leverkusen füllt sich. Wie die Werkself mitteilt, fällt Ezequiel Fernández für einen längeren Zeitraum aus. Voraussichtlich ist der zentrale Mittelfeldspieler sieben bis acht Wochen außer Gefecht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Spiel gegen den SC Freiburg (2:0) zog sich der Argentinier eine Bänderverletzung im linken Knie zu. Der Meldung ist zu entnehmen, dass keine Operation notwendig sein wird. In der laufenden Saison gehörte der 23-jährige Neuzugang zum Kreis der Stammspieler.