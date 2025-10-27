Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Leverkusen lange ohne Fernández

von Dominik Schneider - Quelle: bayer04.de
1 min.
Equi Fernández (l.) im Zweikampf mit Johan Manzambi (r.) @Maxppp

Das Lazarett bei Bayer Leverkusen füllt sich. Wie die Werkself mitteilt, fällt Ezequiel Fernández für einen längeren Zeitraum aus. Voraussichtlich ist der zentrale Mittelfeldspieler sieben bis acht Wochen außer Gefecht.

Unter der Anzeige geht's weiter
Bayer 04 Leverkusen
Gute und schnelle Genesung, Equi! ❤️‍🩹

#Bayer04 muss in den kommenden Spielen auf Ezequiel #Fernández verzichten. Unsere Nummer 6 zog sich gegen den SC Freiburg eine Bänderverletzung im linken Knie zu und wird voraussichtlich sieben bis acht Wochen ausfallen.

Zur PM 🔗

#Werkself
Bei X ansehen

Im Spiel gegen den SC Freiburg (2:0) zog sich der Argentinier eine Bänderverletzung im linken Knie zu. Der Meldung ist zu entnehmen, dass keine Operation notwendig sein wird. In der laufenden Saison gehörte der 23-jährige Neuzugang zum Kreis der Stammspieler.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Leverkusen
Ezequiél Fernández

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Ezequiél Fernández Ezequiél Fernández
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert