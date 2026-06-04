Stuttgart nimmt Sano in den Fokus

Nach einer starken Saison inklusive Pokalfinale und Champions League-Qualifikation arbeiten die Bosse des VfB Stuttgart bereits am Kader für die kommende Spielzeit. Eine mögliche Verstärkung für das zentrale Mittelfeld haben die Schwaben dabei laut ‚Omroep Gelderland‘ bei NEC Nijmegen ausgemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die niederländische Zeitung berichtet, steht Kodai Sano im Fokus des VfB. Der 22-Jährige hatte bereits in der Winterpause das Interesse einiger größerer Klubs wie Ajax Amsterdam und Nottingham Forest geweckt.

Bayern-Transfer hat Auswirkungen

Damals bekam der zweifache Nationalspieler jedoch keine Wechselerlaubnis und war auch in der Rückrunde eine der Säulen der Mannschaft, die sensationell Dritter wurde und über die Qualifikation ebenfalls noch das Königsklassenticket lösen könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

In 39 Pflichtspielen sammelte der pressingresistente Box-to-Box-Mittelfeldspieler elf Scorerpunkte. Konkurrenz dürfte es jedoch auch in diesem Sommer wieder reichlich geben. Unter anderem die PSV Eindhoven hat Sano im Visier, der als möglicher Ersatz für Ismael Saibari (25) gilt, der vor dem Wechsel zum FC Bayern München steht.