Wolfsburg: Neuer Anlauf bei Marmoush & Otávio

Noch will sich der VfL Wolfsburg in den Vertragspokern um Angreifer Omar Marmoush (24) und Linksverteidiger Paulo Otávio (28) nicht geschlagen geben. Die ‚Braunschweiger Zeitung‘ schätzt die Chancen auf eine Einigung in beiden Fällen zwar eher schlecht ein. Dennoch wollen die VfL-Verantwortlichen nach Informationen der Regionalzeitung einen weiteren Anlauf unternehmen, um das Duo über den Sommer hinaus zu halten.

Beide Verträge laufen zum Saisonende aus. Sowohl Marmoush, den der bisherige Umgang mitsamt zweier Leihen (FC St. Pauli, VfB Stuttgart) abschrecken soll, als auch Otávio stehen einer Verlängerung bislang wenig aufgeschlossen gegenüber. Erstgenannter Ägypter wurde zuletzt mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Sein brasilianischer Mannschaftskollege wiederum zog im Januar das Interesse des OGC Nizza und von Brighton & Hove Albion auf sich.

