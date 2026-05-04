Barças Joker im Alvarez-Poker

Um Julián Alvarez (26) zu verpflichten, könnte sich der FC Barcelona prominente Kontakte zunutze machen. Die ‚Sport‘ mutmaßt, dass Juanma López, Leiter der Berateragentur Niagara Sports, für die Katalanen ein „entscheidender Faktor“ in den Verhandlungen sein könnte. Der ehemalige Spieler von Atlético Madrid pflege sowohl zur Führungsetage der Rojiblancos als auch zu der von Barça eine enge Beziehung.

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Alvarez ist Barças absoluter Wunschtransfer für den Sommer, der laut ‚Sky‘ auch nicht am Willen des Spielers scheitern würde. Angesichts der Ablöseforderung von rund 100 Millionen Euro ist eine Verpflichtung des Stürmers für die finanziell angeschlagenen Katalanen jedoch schwer zu bewerkstelligen. Alvarez’ Vertrag bei Atlético läuft noch bis 2030.