Manzambi zum Medizincheck

Der Wechsel von Johan Manzambi zu Aston Villa steht unmittelbar vor dem Abschluss. Wie ‚Sky‘ berichtet, soll der Medizincheck des 20-jährigen Schweizer Nationalspielers bereits am morgigen Donnerstag stattfinden. Zwischen den Villans und dem SC Freiburg besteht demnach eine vollständige Einigung.

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Aston Villa hatte Newcastle United im Werben um den Mittelfeldspieler auf den letzten Metern noch ausgestochen. Für Manzambi wird laut übereinstimmenden Medienberichten eine Ablöse von rund 70 Millionen Euro fällig. Der Freiburger soll bei den Engländern einen langfristigen Vertrag erhalten.