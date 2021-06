Serra landet in Bielefeld

Ex-BVB-Talent Janni Serra wird ab Sommer bei Arminia Bielefeld auf Torejagd gehen. Wie die Ostwestfalen offiziell verkünden, wechselt der 23-jährige Mittelstürmer nach seinem Vertragsende bei Holstein Kiel nach Bielefeld. Serra unterschreibt bis 2025.

Unter der Anzeige geht's weiter

Arminias Sportchef Samir Arabi sagt: „Wir freuen uns sehr, dass sich Janni für uns entschieden hat. Er ist ein junger Stürmer mit viel Potenzial, der sportlich und menschlich sehr gut zu uns nach Bielefeld passt“. Trainer Frank Kramer fügt hinzu: „Janni hat das Herz an der richtigen Stelle. Er arbeitet teamorientiert für die Mannschaft, ist durchsetzungsstark und torgefährlich – das ist für einen Stürmer eine sehr gute Mischung.“

An der Förde hatte Serras Karriere in den vergangenen zweieinhalb Spielzeiten Fahrt aufgenommen. In der Saison 2020/21 schoss er 16 Pflichtspieltore und legte fünf Treffer vor. Nach FT-Infos setzt sich die Arminia gegen mehrere Interessenten aus der Bundesliga durch.