Menü Suche
Kommentar 9
Serie A

Überraschender Widersacher für Füllkrug?

von Leon Morsbach
1 min.
Augen zu und durch: Niclas Füllkrug @Maxppp

Der AC Mailand plant, eine weitere Verstärkung für das Sturmzentrum zu verpflichten. Wie Sacha Tavolieri berichtet, buhlt Milan um Sidiki Chérif (19) vom SCO Angers. Es wurden demnach bereits erste Gespräche mit dem Umfeld des Stürmers geführt, eine Einigung konnte dabei noch nicht erzielt werden. Der Vertrag des Franzosen bei seinem aktuellen Arbeitgeber läuft noch bis Sommer 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

Chérif kommt in der laufenden Spielzeit wettberwerbsübergreifend auf 17 Spiele, in denen ihm vier Treffer in der Ligue 1 gelangen. Verpflichtet Milan tatsächlich im Winter einen weiteren Stürmer, könnte sich im Laufe der Rückrunde ein Konkurrenzkampf mit Niclas Füllkrug (32/West Ham) entwickeln. Die Leihe des deutschen Nationalspielers zu Milan wurde noch nicht offiziell bestätigt, ist jedoch beschlossene Sache.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (9)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Ligue 1
Mailand
Angers
Sidiki Cherif
Niclas Füllkrug

Weitere Infos

Serie A Serie A
Ligue 1 Ligue 1
Mailand Logo AC Mailand
Angers Logo SCO Angers
Sidiki Cherif Sidiki Cherif
Niclas Füllkrug Niclas Füllkrug
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert