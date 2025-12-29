Überraschender Widersacher für Füllkrug?

Der AC Mailand plant, eine weitere Verstärkung für das Sturmzentrum zu verpflichten. Wie Sacha Tavolieri berichtet, buhlt Milan um Sidiki Chérif (19) vom SCO Angers. Es wurden demnach bereits erste Gespräche mit dem Umfeld des Stürmers geführt, eine Einigung konnte dabei noch nicht erzielt werden. Der Vertrag des Franzosen bei seinem aktuellen Arbeitgeber läuft noch bis Sommer 2028.

Chérif kommt in der laufenden Spielzeit wettberwerbsübergreifend auf 17 Spiele, in denen ihm vier Treffer in der Ligue 1 gelangen. Verpflichtet Milan tatsächlich im Winter einen weiteren Stürmer, könnte sich im Laufe der Rückrunde ein Konkurrenzkampf mit Niclas Füllkrug (32/West Ham) entwickeln. Die Leihe des deutschen Nationalspielers zu Milan wurde noch nicht offiziell bestätigt, ist jedoch beschlossene Sache.