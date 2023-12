HSV plant Januar-Doppelschlag

Beim Hamburger SV hat man die Planungen für den Wintertransfermarkt offenbar konkretisiert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll in erster Linie auf zwei Positionen nachgelegt werden: In der Innenverteidigung und auf der der linken Offensivseite.

Erste Gerüchte um entsprechendes Personal machen bereits die Runde. Interesse besteht an Oliver Batista Meier, aktuell von Dynamo Dresden an Drittliga-Konkurrent SC Verl verliehen. Der 22-jährige Dribbler hat in bislang 19 Ligaspielen ebenso viele Scorerpunkte beigetragen.