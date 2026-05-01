St. Pauli holt ersten Sommer-Neuzugang

Sam Klein (22) schließt sich dem FC St. Pauli an. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt von Brisbane Roar aus der australischen A-League zum Tabellen-16. der Bundesliga. Vertragsdetails geben die Hamburger nicht bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pauli-Coach Alexander Blessin erklärt: „Sam verfügt über spannende Fähigkeiten, mit denen er im zentralen Mittelfeld verschiedene Rollen ausfüllen kann. Er kombiniert eine gute Vororientierung mit Übersicht und einem sauberen Passspiel, sucht darüber hinaus selbst den Abschluss. Defensiv agiert er aggressiv und mutig, um Ballgewinne zu kreieren. Zudem ist er dank seiner Körpergröße auch im Kopfballspiel ein Faktor.“