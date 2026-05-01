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Offiziell Bundesliga

St. Pauli holt ersten Sommer-Neuzugang

von David Hamza - Quelle: fcstpauli.com
3 min.
Alexander Blessin an der Seitenlinie @Maxppp

Sam Klein (22) schließt sich dem FC St. Pauli an. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt von Brisbane Roar aus der australischen A-League zum Tabellen-16. der Bundesliga. Vertragsdetails geben die Hamburger nicht bekannt.

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Pauli-Coach Alexander Blessin erklärt: „Sam verfügt über spannende Fähigkeiten, mit denen er im zentralen Mittelfeld verschiedene Rollen ausfüllen kann. Er kombiniert eine gute Vororientierung mit Übersicht und einem sauberen Passspiel, sucht darüber hinaus selbst den Abschluss. Defensiv agiert er aggressiv und mutig, um Ballgewinne zu kreieren. Zudem ist er dank seiner Körpergröße auch im Kopfballspiel ein Faktor.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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