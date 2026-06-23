Freigestellt: Hannover-Trio auf dem Sprung

Jonas Sterner (24), Jannik Rochelt (27) und Leon-Oumar Wechsel (21) kehren voraussichtlich nicht zu Hannover 96 zurück. Nach Informationen der ‚Bild‘ wurde das zuletzt schon verliehene Trio für finale Verhandlungen freigestellt. In den ersten beiden Personalien sei schon am morgigen Mittwoch mit dem Vollzug zu rechnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Flügelflitzer Rochelt bleibt bei Arminia Bielefeld, laut der ‚Bild‘ zahlt der Ligarivale etwas weniger als eine halbe Million Euro. Auch Außenbahnspieler Sterner wird weiterhin in Liga zwei auflaufen, mit Dynamo Dresen bleiben lediglich Details zu klären. Kostenpunkt: kolportierte 300.000 Euro. Im Fall von Torhüter Wechsel wird hingegen nicht explizit erwähnt, dass sein Aufenthalt bei Jahn Regensburg verlängert wird.