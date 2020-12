Flick: „Sané macht gute Fortschritte“

Hansi Flick hat sich zu Leroy Sané geäußert, der den Sprung in die Münchner Startelf zuletzt nur selten schaffte. „Es ist so, dass Leroy eine schwere Verletzung hatte, er hat sich im Spiel gegen Hoffenheim noch einmal verletzt – von daher ist es ganz normal, dass man immer eine gewisse Zeit braucht. Aber das, was ich aktuell im Training sehe, ist einfach auch gut“, so Flick auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen RB Leipzig (Samstag, 18:30 Uhr).

Flick weiter: „Es ist nicht immer ganz einfach, wenn man zum neuen Verein kommt und sich da dann direkt zu integrieren. Das ist auch der Situation geschuldet, dass wir nur ganz wenig Möglichkeiten haben, die Dinge zu trainieren, die man normalerweise in der Saisonvorbereitung macht.“ Dennoch sehe der Bayern-Trainer „gute Fortschritte“ bei Sané. Ob der 24-jährige Flügelstürmer gegen Leipzig beginnen darf, wollte Flickt nicht verraten.