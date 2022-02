Arminia: Nilsson über den „nächsten Karriereschritt“

Joakim Nilsson hat sich zu seinem auslaufenden Vertrag bei Arminia Bielefeld geäußert. Gegenüber ‚Sport1‘ sagt der 27-jährige Innenverteidiger: „Ich hatte noch keinen direkten Kontakt mit Geschäftsführer Samir Arabi. Auch wenn das langweilig klingen mag, aber ich fokussiere mich auf meine Leistung. Ich will der Mannschaft helfen und blende die Frage nach meiner Zukunft deshalb aus.“

Klar ist für den Schweden aber: „Als Fußballspieler musst du für viele Dinge offen sein. Der nächste Karriereschritt soll aber genau passen. Ich will wissen, wo ich mich am besten weiterentwickeln kann. Ich will mich auch für die Nationalmannschaft anbieten. Wo das in den kommenden Jahren passieren wird, ist schwer zu sagen.“ In Bielefeld ist Nilsson gesetzt.