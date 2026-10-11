Real Madrid und sein exzentrischer Präsident Florentino Pérez hatten eine Vision, als sie vor zwei Jahren ihren 15. Champions League-Triumph feierten. Mit den Transfers von Kylian Mbappé (27) und Jude Bellingham (23) sollte der Klub die europäische Elite über viele Jahre anführen. Die neuen Galácticos wurden bereits in den Medien ausgerufen. Doch ähnlich wie bei den Vorgängern ist aktuell mehr Schein als Sein.

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In den vergangenen beiden Spielzeiten gewannen die Königlichen keinen großen Titel mehr, verschlissen dabei aber vier Trainer und sorgten intern immer wieder große Unruhe durch verschiedene kritische Interviews, skandalöse Urlaubsbilder der Stars und eine Kabinenprügelei. Das Durcheinander war so groß, dass Alleinherrscher Pérez sich sogar genötigt fühlte, die Präsidentschaftswahlen vorzuziehen, um Ruhe in seinen Klub zu bekommen. Im Sommer wurde dann José Mourinho zurückgeholt.

Doch sportlich läuft es nicht gut. Der große Konkurrent FC Barcelona ist bereits sechs Punkte enteilt und Real tut sich immer wieder schwer. So auch bei der Partie am gestrigen Samstag gegen den FC Villarreal (1:0), bei der sich Vinicius Junior (26) eine kuriose, aber gerechtfertigte Rote Karte abholte, die ihn eventuell den Clásico (25. Oktober) kosten könnte.

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Und Vinicius ist laut ‚The Athletic‘ auch eines der Kernprobleme bei Real. Über die schwierige Kompatibilität mit Mbappé wurde bereits hinlänglich berichtet. Beide Offensivstars tauchen zu oft in denselben Räumen auf, behindern sich dabei gegenseitig und glänzen defensiv durch Teilnahmslosigkeit.

Wie kann Real Madrid das sportliche Problem lösen? Vinicius Junior abgeben Kylian Mbappé abgeben Das Spielsystem umstellen Eine andere Lösung (Kommentare) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die mangelnde Harmonie der beiden ist laut einer internen Quelle, die in den vergangenen Jahren regelmäßig auf dem Trainingsgelände von Real zu Gast war, „ein Problem des Fußballs und des Egos, aber vor allem des Fußballs“. Trotz aller Berichte stimme: „Sie verstehen sich gut, auch wenn sie auf dem Platz nicht miteinander harmonieren. Es ist nicht so, dass sie sich nicht verstehen oder hassen.“

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Da aber Mourinho vor allem das schwache Defensivverhalten als Kernproblem der Mannschaft ausgemacht hat, wie aus Vereinskreisen berichtet wird, wird es schwer sein, beide Stars aufzubieten. Zumal zuletzt Yan Diomande (19) immer mehr überzeugen konnte, gegen Villarreal gelang ihm der erste Treffer im Real-Trikot.

‚The Athletic‘ zitiert einen namentlich nicht genannten Mitarbeiter aus dem Real-Trainerstab, der es auf den Punkt bringt: „Das Problem wird sich erst lösen, wenn entweder Vinicius oder Mbappé den Verein verlässt.“ Zuletzt kristallisierte sich klar heraus, dass im Zweifel Vinicius derjenige ist, der seinen Spind räumen müsste. Und mit Aktionen wie seinem neuerlichen Platzverweis stärkt er seine Position sicher nicht.