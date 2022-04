„Mein Wunsch als Trainer“: Tuchels Appell an die neuen Chelsea-Besitzer

Seitdem die britische Regierung Klubbesitzer Roman Abramovich für dessen Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin sanktionierte, ist der FC Chelsea außerhalb des Spielbetriebs praktisch handlungsunfähig. Transfers können nicht getätigt, Verträge nicht verlängert werden. Antonio Rüdiger und Andreas Christensen, deren Arbeitsverträge auslaufen, werden die Blues aller Voraussicht nach verlassen.

Business as usual wird es für die Londoner erst wieder heißen, wenn ein neuer Klubbesitzer gefunden ist. Chelsea steht zurzeit zum Verkauf, wann die Übernahme vollzogen und wer künftig die Zügel an der Stamford Bridge in der Hand haben wird, ist aber noch offen.

Tuchels klare Worte

Die Tatsache, dass wichtige Spieler den Klub ablösefrei verlassen und zahlreiche Transfergerüchte die Atmosphäre bei den Blues stören, gefällt Trainer Thomas Tuchel gar nicht. Auf einer Pressekonferenz fand der 48-Jährige deshalb Worte, die wohl auch als Appell an die zukünftigen Klubbesitzer verstanden werden können.

„Niemand möchte heutzutage, dass so etwas mit wichtigen Spielern passiert“, so Tuchel (zitiert via ‚Football London‘). Mit Blick auf seine Schlüsselspieler N’Golo Kanté und Jorginho, deren Verträge 2023 auslaufen, fordert der Trainer: „Es ist mein Wunsch als Trainer, dass wir diese Fälle in diesem Sommer lösen und es klar ist, in welche Richtung es gehen wird. Das ist mein Wunsch.“ Heißt: Wenn mit den beiden Mittelfeld-Stars nicht verlängert werden kann, sollen sie verkauft werden.

Tuchel fuhr fort: „Wenn das nicht passiert, haben wir die gleichen Probleme wie jetzt mit Toni und Andreas. Wir würden einfach nur die Namen tauschen. Wir würden den ganzen Winter darüber reden, die Berater würden mit einem Klub verhandeln und der Bruder des Spielers mit einem anderen. Es wäre schön, wenn wir das verhindern könnten. Im Moment ist es natürlich schwierig, aber das sollte unser aller Ziel sein.“ Er wird hoffen, dass die potenziellen neuen Klubbesitzer zugehört haben.