DFB-Aus: Die Konsequenzen der Paraguay-Blamage

Die Lage

Nach dem zweimaligen Gruppen-Aus bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 ging es diesmal immerhin bis in die K.o.-Phase, dennoch kann eine Niederlage im Sechzehntelfinale gegen 41. der FIFA-Weltrangliste nicht der Anspruch des DFB sein.

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Auch die Weltpresse reibt sich verwundert die Augen:

‚Daily Mail‘ (England): „Der größte Schock dieser WM bisher“

‚Guardian‘ (England): „Es ist nur natürlich, dass der Fokus auf Deutschland liegt, das zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft ein Elfmeterschießen verloren hat.“

‚The Telegraph‘ (England): „Man kann mit Sicherheit sagen, dass Julian Nagelsmann nach seiner Rückkehr nach Deutschland unter Druck geraten wird. Wird er seinen Posten behalten?“

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‚La Gazzetta dello Sport‘ (Italien): „Das große Scheitern von Nagelsmann.“

‚Corriere dello Sport‘ (Italien): „Nach den beiden schmerzhaften Ausscheiden in der Gruppenphase 2018 und 2022 hat die deutsche Nationalmannschaft all ihre Schwächen und Zerbrechlichkeit offenbart.“

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Der Trainer

Julian Nagelsmann gelang es nach seiner etwas überraschenden Ernennung zum Bundestrainer bei der Heim-Europameisterschaft 2024 echte Euphorie im Land zu entfachen und die Nationalelf zu reformieren. Die groß angekündigte Rückkehr des Leistungsprinzips und der tolle Offensivfußball sorgten für echte Aufbruchstimmung. Zwei Jahre später ist davon kaum noch etwas zu spüren.

Spielerisch konnte die Nationalelf an die guten Leistungen der Startphase unter dem 38-Jährigen nicht häufig anknüpfen, die Nominierung des Kaders und vor allem die Ausbootung von Stammkeeper Oliver Baumann sorgten für große Kritik. Die Festlegung auf Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger sorgte mit Ansage für eine Achillesferse im Defensivspiel der Elf.

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Unklar ist, ob es mit Nagelsmann in die Zukunft geht. Der Bundestrainer selbst hat bereits signalisiert, dass er weitermachen möchte. Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist dafür, machte jedoch klar, dass es zunächst eine Aufarbeitung geben werde.

Klopp-Diskussionen reißen nicht ab

Über allem schwebt der Name Jürgen Klopp. Der ehemalige BVB-Coach gilt seit vielen Jahren als zukünftiger Bundestrainer und sorgte durch seine physische Nähe als Magenta TV-Experte in den USA immer wieder für Tuscheleien.

Direkt nach dem Paraguay-Spiel stellte Klopp angesprochen auf den möglichen Bundestrainer-Job im TV fest: „Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich hatte die Situation schon selber als Trainer oft, dass ein großer Traum geplatzt ist. Ich verstehe, dass wenn über den Bundestrainer gesprochen wird, dass mein Name genannt wird. Aber es ist nicht der richtige Moment, um darüber zu sprechen, vor allem nicht mit mir.“

Die Mannschaft

Seit der EM 2016 konnte die Nationalmannschaft nicht mehr richtig überzeugen. Für einige Spieler im Kader war es wohl die letzte Chance auf einen großen Titel. In den kommenden Tagen werden einige Rücktritte aus dem DFB-Team erwartet.

Manuel Neuer (40) wird nicht noch einmal mit dem Adler auf der Brust auflaufen, gab nach dem Aus zu Protokoll: „Es ist extrem bitter, dass es so endet.“ Auch Oliver Baumann (36), Pascal Groß (35) und Antonio Rüdiger (33) sind altersbedingt Kandidaten für einen Rücktritt.

Diesen hat Joshua Kimmich (31) zunächst ausgeschlossen, der bereits mehrfach zum Ausdruck brachte, nicht als Gesicht einer Verlierer-Generation in die DFB-Geschichte eingehen zu wollen. Frust schiebt auch Kai Havertz, der sich nach dem Spiel sichtlich mitgenommen zeigte: „Ich bin sprachlos. Meine zweite Weltmeisterschaft, und wir haben zum zweiten Mal reingeschissen. Die letzten Turniere waren eine Katastrophe.“

Der 27-Jährige wird jedoch in der Zukunft eher einer der neuen Führungsspieler sein und sicher den nächsten Anlauf bei der EM 2028 wagen.