Schalke-Zukunft für Mendyl?

Hamza Mendyl hat offenbar doch keine so schlechten Karten auf einen Kaderplatz bei Schalke 04. Laut ‚Sky‘-Reporter Dirk große Schlarmann ist ein „Verbleib durchaus möglich“. Der Grund: Schalke hat hinten links derzeit keine Alternative zu Bastian Oczipka.

Ein neuer Linksverteidiger würde ins Geld gehen, wovon Schalke in der aktuellen Lage bekanntlich nicht allzu viel besitzt. Der eigentlich schon aussortierte Mendyl verbrachte die vergangene Saison leihweise bei FCO Dijon, absolvierte dort immerhin 20 Pflichtspiele, fast alle davon von Beginn an. In Gelsenkirchen steht der 22-Jährige noch bis 2023 unter Vertrag.