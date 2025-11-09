Neue Favoriten für den Celtic-Job

Celtic Glasgow wird mutmaßlich die anstehende Länderspielpause nutzen, um die Trainerfrage zu klären. Laut dem schottischen Ableger der ‚Sun‘ gibt es dabei ein neues Favoritenduo. Demnach könnte Kjetil Knutsen von Champions League-Teilnehmer FK Bodo/Glimt oder Wilfried Nancy vom MLS-Klub Columbus Crew die Grün-Weißen übernehmen.

Seit der Entlassung von Brendan Rodgers steht Martin O’Neill als Interimstrainer bei Celtic an der Seitenlinie. Laut der britischen Boulevardzeitung geht der 73-jährige Nordire aber fest davon aus, dass die heutige Ligapartie gegen Kilmarnock (17 Uhr) seine letzte auf dem Trainerstuhl sein wird.