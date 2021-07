Malen & Dumfries: PSV bestätigt Gespräche mit anderen Klubs

Donyell Malen ist bei Borussia Dortmund der Wunschkandidat als Nachfolger von Jadon Sancho, den es zu Manchester United zieht. Mit dem Stürmer sollen sich die Schwarz-Gelben sogar bereits einig sein, wie die ‚Sport Bild‘ am heutigen Mittwoch berichtete.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denzel Dumfries ist derweil nach einer starken EM in den Fokus internationaler Topklubs geraten. Unter anderem wurden der FC Bayern, Inter Mailand und der FC Everton bereits mit dem Rechtsverteidiger in Verbindung gebracht.

Sowohl bei Malen als auch bei Dumfries haken die Transfers aber noch. Damit die Abschiede schneller über die Bühne gehen können, hat die PSV sich dazu entschlossen, dem Duo offiziell zu erlauben, Gespräche mit anderen Klubs zu führen.

Noch kein offizielles Angebot

„Wir werden von ihrem Berater Mino Raiola ständig auf dem Laufenden gehalten. Sie wissen, was wir wollen und wir haben den Spielern den Raum gewährt, mit den interessierten Klubs zu sprechen. Wenn es zu einer Einigung kommt, wird uns der betreffende Klub informieren“, bestätigt John de Jong, Technischer Direktor in Eindhoven, gegenüber ‚Voetbal International‘.

Der PSV-Funktionär fährt fort: „Im Moment haben wir noch kein offizielles Angebot erhalten. Aber das kann sich natürlich sehr schnell ändern. Falls bis dahin noch nichts passiert ist, werden sie am 18. Juli hier zum Training erscheinen. Aber die Chance, dass sie beide gehen werden, ist natürlich sehr hoch.“ Möglicherweise könnte also schon in den nächsten Tagen Vollzug vermeldet werden.