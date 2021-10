Kehrer spricht über Bayern-Interesse

Thilo Kehrer lässt sich von Gerüchten um einen Wechsel zum FC Bayern nicht aus der Ruhe bringen. „Ich habe die Berichte mitbekommen, und Bayern München ist sicherlich einer der größten Klubs der Welt und fest im europäischen Spitzenfußball etabliert“, sagt der 25-Jährige in der ‚Welt am Sonntag‘, betont aber zugleich, er wolle sich „komplett auf meine sportlichen Aufgaben konzentrieren und versuchen, mich in Paris durchzusetzen und meine Qualitäten einzubringen.“

Nach FT-Informationen fanden im August Gespräche zwischen Bayern-Verantwortlichen und dem Kehrer-Lager stand. In Frankreich steht der Abwehrspieler noch bis 2023 unter Vertrag. Siebenmal setzte PSG-Trainer Mauricio Pochettino ihn in dieser Saison ein, bei den zurückliegenden vier Pflichtspielen kam Kehrer nicht mehr zum Einsatz.