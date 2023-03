FCA plant Sportdirektor-Verpflichtung

Beim FC Augsburg will man sich in der Sportlichen Führungsetage breiter aufstellen. Nach Informationen von ‚Sky‘ fahndet der Bundesligist nach einem Sportdirektor, der Geschäftsführer Sport Stefan Reuter zur Seite gestellt werden soll. Der Klubs wolle so „die nächsten Schritte gehen“.

Sondierungsgespräche mit Kandidaten habe der FCA bereits geführt, Reuter selbst wolle seinen bis 2026 datierten Vertrag erfüllen. Der 56-jährige Manager ist seit etwas mehr als zehn Jahren bei den Fuggerstädtern im Amt. Aktuell rangiert Augsburg in der Bundesliga auf Tabellenplatz 13.

