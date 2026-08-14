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Bundesliga

BVB-Abflug: Top-Anfrage für Reggiani

Luca Reggiani von Borussia Dortmund könnte andernorts sein Glück versuchen. Heiße Spuren führen in seine italienische Heimat.

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Luca Reggiani im BVB-Trikot @Maxppp

Die Aussicht auf regelmäßige Spielanteile bei den Profis von Borussia Dortmund ist für Luca Reggiani (18) nicht gerade rosig. Insofern könnte es in diesem Sommer zumindest vorübergehend auf eine Trennung hinauslaufen.

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Klubs aus der Serie A bringen sich bereits in Stellung. Unter anderem Inter Mailand beschäftigt sich mit dem frischgebackenen italienischen Nationalspieler, berichtet die ‚Bild‘. Der Champions League-Teilnehmer habe sogar schon Kontakt zu den Beratern des Innenverteidigers aufgenommen.

Reggiani selbst sei nicht abgeneigt, in seine Heimat zurückzukehren. Allerdings verlängerte der 1,94 Meter große Rechtsfuß erst im März langfristig an der Strobelallee. Folglich braucht es wohl ein lukratives Ablösepaket, um die Dortmunder von einem Verkauf zu überzeugen. Alternativ könnte es auch auf eine Leihe hinauslaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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