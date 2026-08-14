Die Aussicht auf regelmäßige Spielanteile bei den Profis von Borussia Dortmund ist für Luca Reggiani (18) nicht gerade rosig. Insofern könnte es in diesem Sommer zumindest vorübergehend auf eine Trennung hinauslaufen.

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Klubs aus der Serie A bringen sich bereits in Stellung. Unter anderem Inter Mailand beschäftigt sich mit dem frischgebackenen italienischen Nationalspieler, berichtet die ‚Bild‘. Der Champions League-Teilnehmer habe sogar schon Kontakt zu den Beratern des Innenverteidigers aufgenommen.

Reggiani selbst sei nicht abgeneigt, in seine Heimat zurückzukehren. Allerdings verlängerte der 1,94 Meter große Rechtsfuß erst im März langfristig an der Strobelallee. Folglich braucht es wohl ein lukratives Ablösepaket, um die Dortmunder von einem Verkauf zu überzeugen. Alternativ könnte es auch auf eine Leihe hinauslaufen.