Neues Abenteuer für Pfannenstiel

Für Lutz Pfannenstiel geht es nicht lange nach seiner Entlassung bei St. Louis City weiter. Wie der FC Aberdeen bekanntgibt, übernimmt der 52-jährige Funktionär beim schottischen Erstligisten die Position des Sportdirektors.

Offiziell wird Pfannenstiel seinen Posten zum 1. November antreten. Für den Globetrotter ist es die erste Station in Schottland. Als Spieler und in leitender Funktion war der frühere Torhüter schon in zahlreichen Ländern unterwegs.