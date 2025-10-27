Menü Suche
Neues Abenteuer für Pfannenstiel

von Dominik Schneider
1 min.
Pfannenstiel @Maxppp

Für Lutz Pfannenstiel geht es nicht lange nach seiner Entlassung bei St. Louis City weiter. Wie der FC Aberdeen bekanntgibt, übernimmt der 52-jährige Funktionär beim schottischen Erstligisten die Position des Sportdirektors.

Aberdeen FC
We are delighted to announce Lutz Pfannenstiel as our new Sporting Director.

Everyone at Aberdeen FC looks forward to welcoming Lutz to the North-east when he officially starts with the Dons next month.

//
Offiziell wird Pfannenstiel seinen Posten zum 1. November antreten. Für den Globetrotter ist es die erste Station in Schottland. Als Spieler und in leitender Funktion war der frühere Torhüter schon in zahlreichen Ländern unterwegs.

