Premiership
Neues Abenteuer für Pfannenstiel
1 min.
@Maxppp
Für Lutz Pfannenstiel geht es nicht lange nach seiner Entlassung bei St. Louis City weiter. Wie der FC Aberdeen bekanntgibt, übernimmt der 52-jährige Funktionär beim schottischen Erstligisten die Position des Sportdirektors.
Unter der Anzeige geht's weiter
Aberdeen FC @AberdeenFC – 14:45
We are delighted to announce Lutz Pfannenstiel as our new Sporting Director.Bei X ansehen
Everyone at Aberdeen FC looks forward to welcoming Lutz to the North-east when he officially starts with the Dons next month.
//
Everyone at Aberdeen FC looks forward to welcoming Lutz to the North-east when he officially starts with the Dons next month.
//
Offiziell wird Pfannenstiel seinen Posten zum 1. November antreten. Für den Globetrotter ist es die erste Station in Schottland. Als Spieler und in leitender Funktion war der frühere Torhüter schon in zahlreichen Ländern unterwegs.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden