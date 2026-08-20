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Bundesliga

Neue Details zum El Mala-Deal

von David Hamza - Quelle: Sky
Said El Mala im Köln-Trikot @Maxppp

Zur überraschenden Vertragsverlängerung von Said El Mala (19) sickern weitere Informationen durch. Laut ‚Sky‘ beinhaltet der neue Kontrakt keine Ausstiegsklausel. Im Zuge der Unterschrift erhalte El Mala derweil eine Gehaltserhöhung.

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Nach wochenlangen Verhandlungen mit Borussia Dortmund und RB Leipzig verkündete der 1. FC Köln am heutigen Donnerstagabend, dass El Mala seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2031 verlängert hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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