Zur überraschenden Vertragsverlängerung von Said El Mala (19) sickern weitere Informationen durch. Laut ‚Sky‘ beinhaltet der neue Kontrakt keine Ausstiegsklausel. Im Zuge der Unterschrift erhalte El Mala derweil eine Gehaltserhöhung.

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Nach wochenlangen Verhandlungen mit Borussia Dortmund und RB Leipzig verkündete der 1. FC Köln am heutigen Donnerstagabend, dass El Mala seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2031 verlängert hat.