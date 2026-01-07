WM-Chancen: Klare Worte von El Mala

Said El Mala verschwendet derzeit keine Gedanken an eine mögliche Teilnahme an der anstehenden Weltmeisterschaft. Im Interview mit dem ‚kicker‘ erklärt der Senkrechtstarter des 1. FC Köln: „Daran denke ich aktuell nicht. Wir haben noch viele Spiele vor uns und ich muss der Mannschaft helfen. Ich muss hier Leistung bringen, um überhaupt infrage zu kommen. Solange ich hier keine Leistung bringe, brauchen wir auch nicht über die WM zu reden.“

Einen regelmäßigen Austausch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann hat El Mala laut eigener Aussage nicht. Im November wurde der 19-jährige Offensivspieler erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft berufen, ein Einsatz sprang noch nicht heraus. Der Dribbelkünstler zählte in der Bundesliga-Hinrunde zu den absoluten Shootingstars, sechs Treffer und drei Assists markierte El Mala für den FC.