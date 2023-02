FC Bayern: Pep spricht über Cancelo-Wechsel

Pep Guardiola hat sich zum Wechsel von João Cancelo zum FC Bayern geäußert. Im Rahmen der heutigen Pressekonferenz sagte der Star-Trainer: „Zunächst wünsche ich ihm nur das Beste für seine vier Monate bei Bayern. Was dann nächste Saison passiert, weiß ich nicht.“

Cancelo ist bis Saisonende nach München verliehen. Für den Anschluss besitzen die Bayern eine Kaufoption über 70 Millionen Euro. Bei aller Qualität ziemlich viel Geld für einen dann bereits 29-jährigen Außenverteidiger, der laut Guardiola eine „unglaubliche Figur“ bei den vergangenen beiden englischen Meistertitel war.

„Cancelo will jedes Spiel spielen“

Der Ex-Bayern-Coach präzisierte: „In den vergangenen Jahren war er einer der Spieler mit vielen Minuten bei Manchester City. Er muss spielen, damit er glücklich ist. Also entschieden wir, ihn nach München gehen zu lassen. Er will jedes einzelne Spiel spielen und hoffentlich kann er das in München.“

Gewohnt diplomatische Worte also von Guardiola. Im Zuge von Cancelos Wechsel gab es jedoch auch Berichte über einen Streit zwischen dem Trainer und dem Portugiesen. Dennoch wird Guardiola „kein schlechtes Wort“ verlieren. Cancelo gab am Mittwoch beim 4:0-Sieg im DFB-Pokal bei Mainz 05 bereits sein Debüt für die Bayern und bereitete den Führungstreffer vor.