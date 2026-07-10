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Bundesliga

Köln will schnelle El Mala-Entscheidung

von Fabian Ley
1 min.
Said El Mala guckt bedröppelt drein @Maxppp

René Wagner hat sich zur Zukunft von Said El Mala (19) geäußert. Der Cheftrainer des 1. FC Köln ordnete in einer Medienrunde nach dem heutigen Training ein: „Bei jedem Spieler möchte man so schnell es geht in beide Richtungen Klarheit haben. Das gilt für Said wie für jeden anderen im Kader. Ich muss erstmal mit Said sprechen. Am Ende ist Said ein Spieler des 1. FC Köln. Er wird am Montag hier auftauchen und dann werden wir sehen, was passiert. Generell gilt: Je schneller wir Klarheit haben, umso einfacher ist es auch für den Jungen. Er hat einen wilden Sommer gehabt.“

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Seit Monaten wird über einen möglichen Abschied von Offensivjuwel El Mala spekuliert. Auch wenn Premier League-Klub Brighton & Hove Albion noch einen letzten Vorstoß wagen möchte, wird ein Wechsel nach England wohl nicht zustande kommen, sollte keiner der absoluten Spitzenklubs vorstellig werden. Diesen klaren Plan soll Mama und Beraterin Sabrina den Kölner Verantwortlichen zuletzt mitgeteilt haben. Stattdessen wird Berichten zufolge ein Verbleib in Deutschland bevorzugt, jüngst machten Gerüchte über eine heimliche Einigung mit Borussia Dortmund die Runde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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