Real gibt Mbappé-Diagnose bekannt

Kylian Mbappé steht Real Madrid vorerst nicht zur Verfügung. Nach Angaben der Königlichen hat sich der 27-jährige Offensivstar im linken Oberschenkel eine Verletzung am Musculus semitendinosus, dem Halbsehnenmuskel, zugezogen. Zur genauen Ausfallzeit gibt Real keine weiteren Informationen heraus.

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Am Freitag wurde Mbappé gegen Betis Sevilla (1:1) nach rund 81 Minuten angeschlagen ausgewechselt. Anzeichen dafür, dass die WM-Teilnahme für den Franzosen auf der Kippe stehen könnte, gibt es bislang nicht. Laut der ‚Marca‘ besteht sogar die Hoffnung, dass Mbappé beim Ligaspiel gegen den FC Barcelona am 10. Mai wieder mitwirken könnte.