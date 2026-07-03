Kayode setzt Unterschrift

Dem FC Brentford ist es gelungen, den Vertrag mit Michael Kayode zu verlängern. Obwohl der 21-jährige Italiener bei zahlreichen Topklubs auf dem Zettel steht, bekennt er sich bis 2032 zu den Bees und bleibt dem Tabellenneunten der Vorsaison erhalten.

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From Michael Kayode to you ❤️🐝 pic.twitter.com/zHacamtzx0 — Brentford FC (@BrentfordFC) July 3, 2026

Der Flügelverteidiger wurde im Winter unter anderem auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Erst im vergangenen Sommer wechselte er für 17,5 Millionen Euro vom AC Florenz auf die Insel. Seine herausragenden Leistungen in der abgelaufenen Spielzeit nötigten Brentford nun ab, den Vertrag anzupassen.