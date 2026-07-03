Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Kayode setzt Unterschrift

von Dominik Schneider - Quelle: brentfordfc.com
1 min.
Michael Kayode zeigt den Passweg an @Maxppp

Dem FC Brentford ist es gelungen, den Vertrag mit Michael Kayode zu verlängern. Obwohl der 21-jährige Italiener bei zahlreichen Topklubs auf dem Zettel steht, bekennt er sich bis 2032 zu den Bees und bleibt dem Tabellenneunten der Vorsaison erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Flügelverteidiger wurde im Winter unter anderem auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Erst im vergangenen Sommer wechselte er für 17,5 Millionen Euro vom AC Florenz auf die Insel. Seine herausragenden Leistungen in der abgelaufenen Spielzeit nötigten Brentford nun ab, den Vertrag anzupassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Brentford
Michael Kayode

Weitere Infos

Premier League Premier League
Brentford Logo FC Brentford
Michael Kayode Michael Kayode
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert