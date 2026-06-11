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Bundesliga

FC Bayern: Nächster Klub baggert an Kim

von Julian Jasch - Quelle: tz
Minjae Kim im Bayern-Trikot @Maxppp

Min-jae Kim (29) weckt Begehrlichkeiten in der Premier League. Seit einiger Zeit beobachtet Manchester United den Innenverteidiger vom FC Bayern, berichtet die ‚tz‘. Auch bei der WM soll der Südkoreaner (79 Länderspiele) ganz genau ins Visier genommen werden.

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Die Münchner würden den 50-Millionen-Zugang bei einem passenden Angebot im Sommer abgeben, zuletzt stand eine Ablöse von 20 bis 25 Millionen Euro im Raum. Kim, der an der Säbener Straße auf einem hoch dotierten Vertrag sitzt, soll Juventus Turin grundsätzlich zugesagt haben. Darüber hinaus tummeln sich in der Türkei Interessenten für den zweikampfstarken Rechtsfuß.

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