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Bundesliga

14 Millionen: Neue Flügel-Option für die Bayern

Max Eberl hat seine diesjährigen Transfer-Ausgaben früh und überaus erfolgreich gemacht. Dem diesjährigen Endspurt kann der Sportvorstand gelassen entgegenblicken – und vielversprechende Talente unter die Lupe nehmen.

von Remo Schatz - Quelle: bold.dk
1 min.
Darío Osorio (r.) am Ball für Midtjylland @Maxppp

Nach starken Neuverpflichtungen stehen beim FC Bayern nun Verkäufe auf der Agenda. Darüber hinaus lässt der Rekordmeister aber auch den Blick nach vielversprechenden Talenten schweifen. Unter anderem vor Ort in Dänemark.

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Wie das Online-Portal ‚bold.dk‘ berichtet, haben die Bayern Darío Osorio vom FC Midtjylland ins Visier genommen. Demnach waren Scouts der Münchner vor Ort in Herning, um den 22-jährigen Flügelspieler genauer unter die Lupe zu nehmen.

Ein Geheimtipp ist der Chilene nicht mehr. So soll auch die Premier League bereits die Witterung aufgenommen haben, Spielerbeobachter von Manchester City waren ebenfalls vor Ort, um den 25-fachen Nationalspieler zu scouten.

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Interessant macht den Rechtsaußen, der beim FCM noch bis 2030 vertraglich gebunden ist, auch der Preis. Für umgerechnet rund 14 Millionen Euro soll Osorio zu haben sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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