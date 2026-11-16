İlkay Gündoğan (36) hat ein Karriereende im Sommer 2027 ausgeschlossen. Im Interview mit ‚Sky‘ erklärt der Galatasaray-Star, dass er „über den Sommer hinaus weiter aktiv Profifußball spielen“ möchte. Auch ein Winterwechsel ist für den ehemaligen DFB-Kapitän nicht geplant.

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„Ein Wechsel im Winter ist für mich derzeit kein Thema. Ich möchte nächsten Sommer weitere Titel mit Gala feiern“, stellt Gündoğan klar. Zuletzt waren vermehrt Gerüchte über einen möglichen Abschied des Mittelfeldspielers im kommenden Transferfenster aufgekommen.