Roma plant Mourinho-Nachfolge

Die AS Rom bereitet sich weiter auf den möglichen Abschied von José Mourinho vor und schaut dabei vorrangig nach Portugal. Wie unsere französische Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, stehen auf der Kandidatenliste von Sportdirektor Tiago Pinto unter anderem Armando Evangelista (FC Arouca) und Artur Jorge (SC Braga). Ergänzt wird die Liste anderen Medienberichten zufolge von Rúben Amorim (Sporting Lissabon) und Roger Schmidt (Benfica Lissabon).

Am prominentesten sind jedoch die Namen von Antonio Conte (zuletzt Tottenham Hotspur) sowie Vereinslegende Daniele De Rossi (zuletzt SPAL). Noch völlig offen, wer in die Fußstapfen von Mourinho treten wird. The Special One steht bei Paris St. Germain hoch im Kurs. Am Eiffelturm ist der 60-Jährige der Favorit auf den Trainerposten ab Sommer. Mit Mourinho an der Seitenlinie soll der lang ersehnte Champions League-Titel nach Paris kommen.

